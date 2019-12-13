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ضبط فلسطيني هدد بتفجير نفسه.. وقوات الأمن: مختل ومعاه شوكولاتة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:38 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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ألقت قوات مباحث قسم أول المنصورة القبض على طالب فلسطيني ادعى حمل عبوات ناسفة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود شاب فلسطيني يحمل حقيبة ويهدد بتفجير نفسه في تقاطع شارع الترعة مع أحمد ماهر أمام البنك الأهلي دائرة قسم أول المنصورة.

وانتقل ضباط المباحث تحت إشراف اللواء سيد سلطان مدير المباحث وقوات الحماية المدنية والمفرقعات إلى مكان البلاغ، وتم التعامل مع الشاب والسيطرة عليه.

وتبين أن الحقيبة التي يحملها فارغة وليست بها متفجرات لكنها تحتوي على أوراق وشوكولاتة، وأن هذا الشخص يدعى "عبدالله النجيري" 20 سنة، فلسطيني الجنسية، طالب بالفرقة الأولى في كلية طب المنصورة.

وأكدت مصادر أمنية أن الطالب مختل نفسيا وظل يهذي بجمل غير مفهومة أبرزها " لا لإسرائيل" عقب القبض عليه، ولا توجد بحوزته أسلحة ولا متفجرات.

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