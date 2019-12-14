ترتيبات بين مصر والسعودية للاستعداد لموسم الحج المقبل

كشف باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن اجتماع الوفد المصرى برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية اللواء أشرف مسلم أنور جاويش، بوزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وقيادات الوزارة يأتى لمناقشة ترتيبات موسم الحج المقبل.



وأضاف "السيسى "، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الوفد يضم المسؤلين عن الوزارات المعنية بتنظيم الحج بمصر الداخلية وزارة التضامن الاجتماعى والسياحة، ويشارك بها مجدى شلبى وكيل أول وزارة ورئيس قطاع الشركات، لافتًا إلى أن هذا الإجراء الروتينى لتوقيع البروتوكول السنوى على الاشتراك بموسم الحج للعام المقبل، وتستقبل وزارة الحج وفود الدول الإسلامية الأخرى للمشاركة فى موسم الحج المقبل.



وأوضح أنه يتم التباحث بين الجانبين لبحث الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بالخدمات المقدمة للحجاج المصريين، متوقعا أنه الجانب المصرى يناقش مع نظيرة السعودى أزمة ضيق المساحات بمشعر منى، والذى تسبب فى العديد من الأزمات الموسم وعرض المشاكل التى قابلت البعثة المصرية خلال الموسم الماضى.