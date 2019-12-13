الإرادة قوة.. الرقص بالكرسي المتحرك على مسرح شباب العالم

شهد مسرح منتدى شباب العالم 2019، أحد العروض المهمة، وهو الرقص بكرسي متحرك لأحد أصحاب الاحتياجات الخاصة، ما أثار إعجاب ودهشة الحضور بشكل كبير.



وانطلقت بداية من اليوم 13 ديسمبر بالافتتاح ثم تستمر العروض المختلفة على مدار يومي 15 -16 ديسمبر.



ومسرح شباب العالم هو مسرح ونقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب ليجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.



ويشهد يوم 15 ديسمبر عددا من الفعاليات في مسرح شباب العالم لعدد من المشاركين تتضمن فرقة «brass band sound» من مصر، وpou من نيوزيلاندا، وwazih من الكاميرون، وashra kunwar من نيبال، و"iheb،dana oud duo" من تونس والأردن.



كما يشهد ذات اليوم فعاليات تتضمن مشاركة "هورس باند" من مصر، وkuana adebisi من الولايات المتحدة الأمريكية، وveroniq من روسيا.



جدير بالذكر أنَّ مسرح شباب العالم يختتم عروضه يوم 16 ديسمبر بفعاليات تتضمن مشاركة "mazeek band" من مصر، وmaritta hallsni من لبنان، وghalia benali من تونس، وkateryna olkhovyk من أوكرانيا.