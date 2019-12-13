كهربا احتفظ بصورة قميص الأهلي أمام اتلتيكو قبل انتقاله

خلال توقيع عقد الأهلي ظهرت صورة اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" أثناء لعبه للنادي الأهلي أمام فريق أتليتكو مدريد الإسباني، وذلك أثناء توقيع اللاعب على عقود الانضمام للقعلة الحمراء.

ونشر كهربا صورة على صفحته عبر "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا :"‎الطيبون دائماً يفوزون في النهاية..الفوز الحقيقي هو العودة إلي اهل بيتي النادي الأهلي.. فالحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه".

صورة كهربا بقميص الأهلي

واحتفط لاعب الأهلي الجديد بصورة له أثناء مشاركته مع الأهلي أمام اتليتكو مدريد عندما كان لاعبا في صفوف الزمالك.

وكان كهربا لاعبا في صفوف النادي الأهلي في مراحل الناشئين ثم رحل إلي نادي إنبي في 2011.

وفسخ كهربا تعاقده مع الزمالك وانضم الي صفوف ديسبورتيفو آفيس البرتغالي.

ووقع كهربا عقود انتقاله للأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف، في صفقة تم الإعلان عنها صباح اليوم.