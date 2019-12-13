أجزاء من "المحاكمة" أولى عروض مسرح الشباب العالمي (فيديو)

عرضت مسرحية "المحاكمة" للمخرج الكبير خالد جلال مساء اليوم على مسرح منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وشارك في بطولة العرض أكثر من 30 شابا وفتاة من جنسيات مختلفة.



وقدمت المسرحية بـ3 لغات العربية والفرنسية والإنجليزية، والعرض صياغة وإخراج خالد جلال، وقام بتدريب أبطال العرض قبل انطلاق المنتدى بـ3 أسابيع.