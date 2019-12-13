ياسمين الخطيب توضح حقيقة إهانتها وفاء عامر بسبب كهربا

عبرت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن حزنها عن تعاقد اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب نادي الزمالك السابق، وإعلان انضمامه للأهلي رسميًا.



وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل لكني كمشجعة أعتبر نادي الزمالك قدرا أبديا كالأب والأم لا يمكن تبديله مهما أساء".



وأضافت: "أتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى الأبد.. أن يكن له وفاء كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف.. أما ما فعله كهربا فهو وفاء عامر".



كما ردت على اتهامها بإهانة الفنانة وفاء عامر، قائلة: "وفاء عامر فنانة كبيرة وجميلة شكلًا وروحًا.. الألشة مقصورة على الاسم ولا يُقصد بها أي إهانة".



أزمة كهربا مع الزمالك



وكانت إدارة الزمالك، قد تقدمت بشكوى رسمية ضد كهربا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد رحيله عن نادي الزمالك، واتهمت فيه المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو بتحريض اللاعب على الهروب.



واستند الزمالك في شكواه، إلى أن المدرب البرتغالي صاحب الـ64 عامًا، كانت لديه مشاكل مع الإدارة البيضاء وقت أن كان مدربًا للفريق وهو ما دفعه لتحريض كهربا على الرحيل.



وعاد كهربا إلى الدوري المصري عبر النادي الأهلي بعد قضاء عدة أشهر في الدوري البرتغالي مع فريق ديسبورتيفو أفيس.



ووقع كهربا، عقدًا لمدة 4 مواسم ونصف الموسم مع الأهلي تبدأ في يناير المقبل مع قيده في قائمة الفريق المحلية.

