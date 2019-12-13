بكرى يناشد الشعب الليبى بمساندة الجيش الوطنى ضد الخونة

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن فايز السراج، رئيس مجلس النواب الليبي، أجّر الأراضي الليبية للمستعمر التركي، حتى يستطيع أردوغان وضع جنوده على الأراضي العربية.



وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الجيش الليبي يتخذ خطوات جادة لتحرير الأراضي الليبية من دنس الإرهاب الغاشم.



وناشد الشعب الليبي الحر مقاومة ذلك العدوان الإرهابي على بلادهم، ودعم جيشهم الحر، قائلًا، إنها الساعة التي يتوجب على كل مواطني طرابلس، الخروج لمحاصرة الخونة ومواجهتهم وعدم السماح بهروبهم.

