البرلمان الليبي: حسم معركة طرابلس في أسرع وقت

أعلن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أنه يطالب من الأمم المتحدة، بسحب الاعتراف من حكومة فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وأكد صالح، خلال تصريحات صحفية، أنه من المتوقع حسم معركة طرابلس في أسرع وقت، لافتًا إلى أنه يدعم المسار السياسي والمصالحة ولكن بعد تحرير طرابلس، لافتًا إلى أن حكومة السراج لم تؤد اليمين أمام البرلمان الليبي.

حفتر يعلن بدء المرحلة الحاسمة لتحرير العاصمة طرابلس

وأعلن المشير خليفة حفتر بدء المرحلة الحاسمة والأخيرة لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة بعد 8 أشهر من انطلاق "طوفان الكرامة".

حفتر، وفقا لقناة "مداد نيوز" السعودية، طالب قوات الجيش باحترام حُرمات البيوت والممتلكات قبل أن يوجه دعوة لـ "الليبيين" المتورطين مع الميليشيات بالاستسلام وإلقاء السلاح قوات الجيش تقدمت بثبات نحو قلب العاصمة طرابلس من كافة المحاور المؤدية لها ودمرت عشرات الطائرات التركية المسيرة.

تأتي تلك التطورات الحاسمة بعد توقيع السراج وأردوغان مذكرة تفاهم تتيح لتركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بطلب من حكومة السراج.. المشير اختتم بيانه برسالة للشعب الليبي أن النصر قادم لا محالة.



