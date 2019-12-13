الجيش الليبى يشن غارات على الكلية الجوية فى مصراتة

شن الجيش الليبي، منذ قليل، غارات على الكلية الجوية في مصراتة غربي ليبيا التي أقلعت منها طائرة تركية مسيرة، حسبما أفادت قناة العربية نيوز.



وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة ليبيا الموالية للجيش الليبي بتقدم الوحدات العسكرية في كافة محاور العاصمة طرابلس، تنفيذا لأوامر القيادة العامة.



في حين أشارت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق الليبية بوقوع اشتباكات عنيفة بعين زارة في ضواحي طرابلس.



