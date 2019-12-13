رئيس جامعة المنيا يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

وصل الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، مطار مدينة السلام "شرم الشيخ"، وذلك للمشاركة في منتدى شباب العالم 2019 في دورته الثالثة، والتي تنطلق فعالياته في الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر 2019، بمشاركة 7500 شاب من مختلف جنسيات دول العالم ممثلين لـ196 دولة.



وأشار "عبدالنبي" إلى أن المنتدى انعكاس لنجاح الدبلوماسية المصرية، ورسالة سلام من أرض السلام تدعو إلى الوحدة بين شعوب العالم، مطالبًا الشباب الجامعي بالحرص على متابعة وقائع المنتدى وفعالياته ومناقشاته، باعتباره نافذة لشباب مصر والعالم وإحدى أكبر المنصات العالمية للشباب لمناقشة مختلف الموضوعات التي تشغل العالم اليوم والمستقبل، وتشجع الشباب المؤثرين في مجتمعاتهم المحلية ومجالات تخصصهم على التسجيل كمتحدثين، أو كمشاركين بورش العمل، أو بنموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية.



وكان في استقبال رئيس الجامعة بمطار شرم الشيخ، الدكتور أحمد التلاوي مدير مركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا، والباحث في شئون الشباب، وأحد المتحدثين بالمؤتمر.



كما سيشهد رئيس الجامعة مساء اليوم افتتاح مسرح شباب العالم، والذي من المنتظر أن يشهد الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها الشباب من مختلف جنسيات العالم كمنصة إبداعية لمناقشة قضاياهم وعرضها.