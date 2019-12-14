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عالم

6 وجوه فى الحزب الجديد لداوود أوغلو المنافس لأردوغان

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:14 ص
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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بدأ رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو الحليف السابق لرجب طيب أردوغان، وهو يقف تحت صوة كبيرة لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، اليوم الجمعة، كما لو أنه يريد أن يوصل رسالة إلى أردوغان، إذ قام أوغلو بالإعلان عن حزبه الجديد رسميًا في مؤتمر صحفي، حسبما أفادت العربية نيوز.

وقال "أوغلو"، إن الحزب المعارض الجديد يؤسس لسياسة بعيدة عن عبادة الشخصية، وتضم قائمة أعضاء الحزب الجديد بحسب ما أعلن "أوغلو"، خلال المؤتمر عددًا من السياسيين السابقين في حزب العدالة والتنمية وأعضاء شباب، وكان من أبرز الأعضاء الذي كشف عنهم "أوغلو" خلال مؤتمره:

1-ا لرئيس السابق لفرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول سليم تيمورجي.

2- الكاتب إيتين ماهجوبيان، والصحفي هاكان ألبيرق.

3- العضو السابق في حزب العدالة والتنمية بيرم زيلان.

4- البروفسور السابق في حزب العدالة والتنمية مصطفى بال أوغلو.

5- مدير الأمن السابق مولود ديمير.

6- الرئيس السابق لمجلس التعليم العالي يوسف ضياء أوزكان.

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