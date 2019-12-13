مصطفى بكري يكشف آخر تطورات معركة الكرامة في ليبيا

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الجيش الليبي الوطني يقترب من العاصمة طرابلس، بهدف تحريرها من دنس الإرهاب، لافتا إلى أن معركة الكرامة تحدث دويا كبيرا.



وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المشير خليفة حفتر أعطى الضوء الأخضر لبدء المعركة الحاسمة لتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية.



كما أوضح أن الأنباء تتوالى عن هروب عدد كبير من عصابة الوفاق إلى مدينة مصراتة.

