المحاكمة تزين مسرح منتدى شباب العالم

عرضت مسرحية "المحاكمة" للمخرج الكبير خالد جلال مساء اليوم على مسرح منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وشارك في بطولة العرض أكثر من 30 شابا وفتاة من جنسيات مختلفة، وقدمت المسرحية بـ3 لغات العربية والفرنسية والإنجليزية، والعرض صياغة وإخراج خالد جلال، وقام بتدريب أبطال العرض قبل انطلاق المنتدى بـ3 أسابيع.



وناقش العرض مجموعة من القضايا الإنسانية المشتركة بين شعوب العالم وتمس الشباب بشكل مباشر برغم تنوع ثقافة كل منهم فى الدولة التى ينتمى إليها، وصيغت هذه القضايا الإنسانية فى قالب فنى متفرد يركز على الصراعات التى تواجه البشرية كلها.



"المحاكمة" مستوحاة من القصة القصيرة محاكمة سانتا كلوز، صياغة مسرحية خالد جلال، أشعار الأغاني عماد عبدالمحسن ومحمد بهجت، تصميم الديكور عمرو عبدالله، مصمم الاستعراضات مناضل عنتر، إخراج خالد جلال.