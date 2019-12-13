طالب جنوب السودان ضحية التنمّر بجوار السيسي في مسرح منتدى شباب العالم (صور)

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مسرح منتدى شباب العالم، وظهر بجواره جون منوث، طالب جنوب السودان الذي تعرض للتنمر من أسابيع قليلة.





وشكر "منوث" الرئيس السيسي، على دعوته للمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.





وشهدت مدينة شرم الشيخ مساء اليوم، افتتاح مسرح شباب العالم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.





ويشهد مسرح شباب العالم عدة عروض إبداعية يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم، ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.





كما يشهد مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية في ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين، ومن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العام المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية، كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني، بعرض غنائي للمرة الأولى لها، الأمر الذي أعربت عن امتنانها له.





يذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.





منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.