نصر الله: تنسيقية شباب الأحزاب لها دور فعال في ورش منتدى الشباب

قال المهندس أحمد نصرالله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، إن منتدى شباب العالم هذا العام يعد جسرا للتواصل بين آلاف الشباب من مختلف الجنسيات حول العالم لا سيما مع زيادة عدد المشاركين من الشباب المصري والجنسيات الأخرى.



وأضاف نصرالله، أنه يشارك بالمنتدى أكثر من سبعة آلاف شاب من مصر ومن أكثر من ثلاثون جنسية مختلفة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قد اعتمدت منتدى شباب العالم الذي بادرت مصر بفكرته وتنظيمه واحتضان فعالياته على أجندتها السنوية كأهم حدث سنوي جامع للشباب من مختلف الجنسيات.



وأضاف أنه تم عمل ورش العمل تمهيدية قبل الافتتاح الرسمي الذي يشرفه بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وشملت عدد من الموضوعات الهامة والمشتركة بين الشباب على اختلاف تنوعهم وثقافاتهم في ستة ورش عمل مثل الثورة الرقمية والجذور المشتركة لشباب المتوسط وسبل التعاون بين الشباب الأفريقي لتعزيز التنمية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل واشتملت الورشة على ما يقرب من ستين شاب وفتاة مصريين وأجانب من أكثر من ٣٠ جنسيه وهو ما أثرى المناقشات في وسط تنظيم محكم ومميز من اللجنة المنظمة.



وأوضح أنه كان لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دورا فعالا في هذه الورش حيث شارك معظم أعضاء التنسيقية في ورش العمل بما لهم من فكر ورؤية مميزة ساعدت على إظهار الشباب المصري والسياسي منه تحديدا بمظهر الشباب الواعي المدرك لقضايا بلده وإقليمية والعالم من حوله ويملك رؤى وأطروحات خارج الصندوق تساهم في وضع أسس لحل مثل هذه الموضوعات والحقيقة أن كل هذا يأتي في ظل دعم الدولة وقيادتها السياسية متمثلة في السيد الرئيس للشباب وصقله إكسابه الخبرات وتمكينه ومنحه الفرصة ليتواجد بشكل أكبر على الساحة.