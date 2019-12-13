-
الجمعة 13 ديسمبر 2019 الموافق 16 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نصر الله: تنسيقية شباب الأحزاب لها دور فعال في ورش منتدى الشباب

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:54 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
قال المهندس أحمد نصرالله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، إن منتدى شباب العالم هذا العام يعد جسرا للتواصل بين آلاف الشباب من مختلف الجنسيات حول العالم لا سيما مع زيادة عدد المشاركين من الشباب المصري والجنسيات الأخرى.

وأضاف نصرالله، أنه يشارك بالمنتدى أكثر من سبعة آلاف شاب من مصر ومن أكثر من ثلاثون جنسية مختلفة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قد اعتمدت منتدى شباب العالم الذي بادرت مصر بفكرته وتنظيمه واحتضان فعالياته على أجندتها السنوية كأهم حدث سنوي جامع للشباب من مختلف الجنسيات.

وأضاف أنه تم عمل ورش العمل تمهيدية قبل الافتتاح الرسمي الذي يشرفه بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وشملت عدد من الموضوعات الهامة والمشتركة بين الشباب على اختلاف تنوعهم وثقافاتهم في ستة ورش عمل مثل الثورة الرقمية والجذور المشتركة لشباب المتوسط وسبل التعاون بين الشباب الأفريقي لتعزيز التنمية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل واشتملت الورشة على ما يقرب من ستين شاب وفتاة مصريين وأجانب من أكثر من ٣٠ جنسيه وهو ما أثرى المناقشات في وسط تنظيم محكم ومميز من اللجنة المنظمة.

وأوضح أنه كان لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دورا فعالا في هذه الورش حيث شارك معظم أعضاء التنسيقية في ورش العمل بما لهم من فكر ورؤية مميزة ساعدت على إظهار الشباب المصري والسياسي منه تحديدا بمظهر الشباب الواعي المدرك لقضايا بلده وإقليمية والعالم من حوله ويملك رؤى وأطروحات خارج الصندوق تساهم في وضع أسس لحل مثل هذه الموضوعات والحقيقة أن كل هذا يأتي في ظل دعم الدولة وقيادتها السياسية متمثلة في السيد الرئيس للشباب وصقله إكسابه الخبرات وتمكينه ومنحه الفرصة ليتواجد بشكل أكبر على الساحة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

وفاة شريف السقا مخرج برنامج "الحكاية"

منذ حوالي 6 ساعات

النيابة العامة تفتح تحقيقًا في واقعة اعتداء سيدة على طفلها

منذ حوالي 13 ساعة

"الأرصاد" تحذِّر المواطنين من "تقلبات جوية شديدة"

منذ حوالي 3 ساعات

مدير "نجدة الطفل" يكشف القصة الكاملة لتعذيب أم لابنها فى الطالبية

الصور

image description

العثور على رضيع ملقى بجوار الصرف الصحي في الغربية

image description

افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر

image description

ضبط "مستريح" استثمار عقاري فى الوادى الجديد

image description

طلاب علوم البترول بمطروح يزورون "البريمة 57" (صور)

image description

تنظيم ندوات للتوعية بمخاطر سوسة النخيل الحمراء في الوادي الجديد

الأكثر قراءة

زكى فطين عبد الوهاب: بعت سيارتى بسبب مرضى

مدير "نجدة الطفل" يكشف القصة الكاملة لتعذيب أم لابنها فى الطالبية

رمضان صبحى يكشف أسرار رحيله عن الأهلي وحياته الزوجية

السيسى وقرينته يشهدان انطلاق مسرح شباب العالم بشرم الشيخ

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصحة

"الكرنب" الأفضل لمرضى السكري

"حرق الطاقة" يزيد من الدهون البنية في الجسم

علماء ينجحون في تطوير أول نموذج لأنسجة عصبية ثلاثي الأبعاد

دراسة توصي بوضع ملصقات غذائية لتمارين حرق السعرات الحرارية

الرئيس نيوز

تعهد بـ"جمهورية جديدة".. من هو عبدالمجيد تبون رئيس الجزائر الجديد

محمود كهربا: الفوز الحقيقي هو العودة إلى أهل بيتي "النادي الأهلي"

"أنا مش هعيط".. عمرو أديب يحاول يحبس دموعه على الهواء

بالصور.. كارمن سليمان تدشن رحلتها مع "سوني ميوزيك" بحفل خاص وكليب

منوعات

قصة أول قضية نسب فى مصر.. و"هدى شعراوى" تهدد صاحبتها ببوليس الآداب

رئيس وزراء بريطانيا يسخر من فيلم Love Actually

إشادة كبيرة بمخرج Underground 6: "نقلة هامة في تاريخه"

Jumanji لم يشبع طموحات الجمهور.. دواين جونسون يتعرض لانتقادات شديدة

كشكول

ضبط طالب بطب المنصورة هدد بتفجير نفسه في الشارع بمتفجرات

رئيس جامعة المنيا يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

النائب العام يأمر بالتحقيق في فيديو لأم تضرب طفلها

شاهد.."برزنتيشن" على طريقة "الدحيح" بتمريض القاهرة

إسلام سياسي

رسالة الأزهر إلى منتدى الحوار الأوروبي احتفاء بوثيقة الأخوة الإنسانية

محاولات إخوانية لتبرأة نائب المرشد من الهجوم على المعزول

الملف الأسود للهارب أيمن نور.. اختلاس ملايين الدولارات.. والنصب على العاملين بقناة الشرق

خطيب الجامع الأزهر: الإخلاص في العمل والترابط الاجتماعي سبب تقدم المجتمع ونهضته

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
د.كريمة الحفناوى
«إنتى أرض بور مش بتخلِّفى»
صفاء النجار
التلوث الضوئى ونعمة الظلام
المزيد

الثقافة

عرض "لست أنت جارا" على مسرح الجيزة الثقافي (صور)

"القيم الإيجابية فى الشارع المصرى".. ندوة بثقافة سوهاج (صور)

"مصر وإفريقيا مشروعات تنموية واعدة".. محاضرة بثقافة السويس

ختام مسابقة دوري الجامعات بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك