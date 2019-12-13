عرض "لست أنت جارا" على مسرح الجيزة الثقافي (صور)

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي "لست أنت جارا" في اليوم التاسع من لقاء شباب المخرجين الثالث والمقام على مسرح مركز الجيزة الثقافي، تدور أحداثه حول "جارا" الشخص الضعيف، السارق الذي لا قيمة له ويصبح في يوم بطلا قوميا مزيفا بعد أن يقدم الحاكم قصته بصورة مُضللة، ويتعاطف معه الناس ويتخذونه قدوة وينصبون له تمثالا تذكاريا ويغيرون اسم المدينة على اسمه.



العرض تأليف الأديب التركي عزيز نيسين، إخراج نورهان القاضي، أداء محمد رمضان، محمد بسيوني، مصطفى كرم، مخرج منفذ زيزي محمود.



يذكر أن العرض تابع لقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية.