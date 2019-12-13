التضامن تشكر النائب العام لاستجابته بالتحقيق في "تعذيب مروان"

أشادت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة استجابة النائب العام المستشار حمادة الصاوي وتوجيهه بالتحقيق في واقعة ضرب أم لابنها بالجيزة، ونشرها للفيديو على فيسبوك.



وأشارت والي إلى أن استجابة النائب العام، تعكس حرصه على مصلحة الطفل واهتمامه وتفاعله بما يتم رصده من انتهاكات قد يتعرض لها أي طفل في مصر.



ووجهت الشكر للنائب العام وأعضاء النيابة العامة القائمين على التحقيق، وأشادت بتعاونهم مع ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي المتواجدين بسراي النيابة في انتظار قرارها.