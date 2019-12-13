رئيس البرلمان الليبي يطالب الأمم المتحدة بسحب الاعتراف بحكومة السراج

قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إن الشعب الليبي يقف الآن صفا واحدا وليبيا ليست للبيع.



فيما طالب صالح، الأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة السراج، مشيرا إلى أن اتفاقية السراج وتركيا سرعت العملية العسكرية في طرابلس.



وتوقع صالح، وفق لقناة العربية نيوز، حسم معركة طرابلس في أسرع وقت، قائلا: "نحن مع المسار السياسي والمصالحة لكن بعد تحرير طرابلس".



وأضاف عقيلة صالح، أن حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي.

