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تقارير ومتابعات

منتدى شباب العالم يناقش حلول مبتكرة لدمج ذوى الإعاقة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:49 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
إيمان ماهر
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انعقدت اليوم ورشة عمل بعنوان "تطوير حلول مبتكرة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة" بقاعة البحر الأحمر، والتي تهدف إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الحلول المبتكرة لدمجهم في المجتمع، وذلك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة والمقرر افتتاحه غدًا السبت، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

تحدث في الورشة يوسف هشام، من فريق مؤسسة حلم، حيث أكد أنه تم توفير العديد من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة بالشركات، وعمل نموذج لحل المشكلات التي تواجههم في بيئة العمل، كما تم تدريبهم على العديد من البرامج المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع خمس جامعات مصرية على وجود مركز لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة طوال فترة الدراسة، وكذلك العمل مع مختلف الجهات من أجل إتاحة العديد من الأماكن العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.
شاركت أيضًا شيماء إبراهيم، سفيرة مؤسسة حلم، قصة نجاحها والتحديات التي واجهتها خاصة الرفض المجتمعي لفكرة تعليمها باعتبارها كفيفة، حيث استطاعت العمل في شركة متعددة الجنسيات، كما أنها شاركت في تأسيس شركة ناشئة (Start Up) مع عدد من زملائها.
وشارك كلٌ من رامز ماهر مؤسس مؤسسة حلم، ومحمود يوسف، سفير مؤسسة حلم، الحضور بالعديد من الأنشطة والنقاشات عن التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل على مستوى العالم، وطرح الحلول لهذه المشكلات، وكذلك المكاسب التي يمكن أن تحصل عليها الشركات من انضمام الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل بها.

• عن منتدى شباب العالم.
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

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