الرئيس السيسى وقرينته يشهدان انطلاق مسرح شباب العالم في شرم الشيخ

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة انتصار قرينته افتتاح فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.



ومن المنتظر أن يشهد مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم.