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الثقافة

"القيم الإيجابية فى الشارع المصرى".. ندوة بثقافة سوهاج (صور)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:39 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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نظم قصر الطفل بسوهاج يوما ترفيهيا بقرية القرامطة مركز ساقلته؛ بالتعاون مع المدارس المجتمعية لتحسين أوضاع الطفل والمرأة، تضمن محاضرة تثقيف لعصام مهران، بجانب عرض فنى لفرقة كورال الطفل بقيادة المايسترو ثروت فتحى التى قدمت كوكتيل من الفقرات الغنائية عن الطفولة، بالإضافة إلى عرض سينما أطفال، إلى جانب ورشة فنية من الخرز وعمل أشكال ورقية لرسم البسمة على وجوه الأطفال ذوى القدرات الخاصة.

عقد قصر الطفل ندوة بعنوان "كيفية التعامل مع ذوى القدرات الخاصة" شاركت فيها رشا كامل وحنان درويش، تحدثا خلالها عن دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في الاهتمام بذوى الإعاقة وكيفية العناية بهم ورعايتهم، وأهم المشاكل والمصاعب التي تواجه ذوي الهمم، وكيفية التعامل مع المعاق فى البيت وفى المؤسسات لخلق إنسان سوى ومفيد للمجتمع.

وفى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأعياد الطفولة بفرع ثقافة سوهاج، نظم الفرع محاضرة تثقيفية بعنوان "التغذية السليمة" حاضرها كل من د. منى زكى، د. مروة عمر الفاروق، ناصر على بمدرسة الثانوية بنات بسوهاج، تحدث خلالها عن التغذية السليمة وكيفية رفع الجهاز المناعي في الجسم تعرضه لبعض الضعف والتراجع بسبب سرعة انتشار الجراثيم والبكتيريا، كما عقد قصر ثقافة طهطا ندوة ثقافية بعنوان "منظومة القيم الإيجابية في المجتمع المصري" تحدث فيها حسين عقيلى عضو المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف بسوهاج، عن عدة عناصر ونقاط بدأها بإلقاء الضوء على أهمية التمسك بمنظومة القيم الإيجابية في الحياة بوجه عام، وتمثل هذه القيم الجهاز المناعى للمجتمع وذلك بمدرسة التمريض بطهطا، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة فنون تشكيلية للمواهب، تضمنت رسم حر باستخدام القلم الرصاص والألوان لتنمية المواهب الشابة والمتميزة وصقل تلك المواهب بالقصر تدريب نبيل شحاتة.

عقد القصر ندوة ثقافية بعنوان "القيم الإيجابية في شارعنا المصري" ألقاها كل من فضيلة الشيخ أحمد رمضان وتحدث عن القيم الإيجابية في الشارع المصري، والقيم الأخلاقية التي تعتبر بمثابة العامل الأول والأساسي التي يعتمد عليها الشارع المصري، بينما تحدث نيافة القس عن روح الوحدة الوطنية والانتماء للوطن وأن الدين لله والوطن للجميع والوحدة الوطنية أساس للحفاظ على الوطن وأنها من القيم الإيجابية التي تحافظ على الشعب المصري.

واختتمت الندوة بالاستماع إلى بعض المواهب، إلى جانب مناقشة كتاب بعنوان "من أخلاق النبي" تأليف أحمد محمد الحوف، ناقشه ناصر السيد، تناول فيها حياة الرسول صلي الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة ومواقف من حياة الرسول بيت ثقافة جرجا، بالإضافة إلى مسابقة للمعلومات العامة، ومناقشة كتاب "الغيرة بناء شخصيتك ومعتقداتك"، تحدث إسلام محمد عن محتوى الكتاب، وما يهدف إليه وعن قيمة القناعة وحب الخير للآخرين.

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