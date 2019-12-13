ختام مسابقة دوري الجامعات بثقافة الإسكندرية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مسابقة الدوري الفني الثقافي لشباب الجامعات لهذا العام، والتي نظمها قسم الشباب والعمال بفرع ثقافة الإسكندرية بمشاركة 40 طالبا من كليات الآداب، التجارة، الحقوق والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية تبارى الطلاب خلال المسابقة في مجالات الرسم، الشعر والقصة القصيرة من خلال 3 لقاءات بدأت منذ أكتوبر الماضي، وبعد قرار لجنة التحكيم المكونة من د. مجدي عجمية أستاذ الأدب المقارن بكلية الآداب، ود. محمد مخيمر الأستاذ بكلية التجارة والفنانة التشكيلية د. منال يمني، فازت كلية الآداب بالمركز الأول، وفازت كلية الحقوق بالمركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب طلاب كلية التجارة والرابع للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، واختتم حفل الختام بفقرة فنية تضمنت إلقاء شعر وغناء.



استضاف بيت ثقافة 26 يوليو طلاب معهد الراشدين الأزهرى، بدأت فعاليات الزيارة بمسرح عرائس للتوعية بأهمية النظافة الشخصية وغسل الأسنان، كما أقيمت ورشة عمل بلاطة نحت باستخدام الطين الأسوانى بمناسبة العام الجديد تحت إشراف مسئول مرسم الطفل، تلاها محاضرة بعنوان "الروائي نجيب محفوظ" تحدثت خلالها أخصائي المكتبة عن نشأة محفوظ والعوامل التي أثرت في نشأته ومدى حبه للقراءة التي ساعدت في ظهور موهبته في سن صغيرة وأهم أعماله الأدبية وحصوله علي جائزة نوبل في الأدب، واختتم اليوم بمناقشة ديوان "أشجار الشارع أخواتى" للشاعر أحمد فضل شبلول، تناولت خلالها التعريف بالكاتب وأسلوبه في الكتابة وكتابته للديوان بأسلوب بسيط لتعريف الطفل بأهمية الأشجار بشكل يتناسب مع عقليته.