"الكل واحد في مواجهة الإرهاب".. ندوة بثقافة الإسكندرية

أقامت إدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة الإسكندرية، ندوة بعنوان "الكل واحد في مواجهة الإرهاب" بمدرسة الرمل الثانوية بنين، أدارت اللقاء ريهام عبدالمنعم، بدأت حديثها عن أهمية إعداد النشء لمواجهة الإرهاب وبناء الوطن من خلال تربية الأبناء على الأخلاق الحميدة، وتعليمهم أسس الدين الصحيح والاهتمام بهم دراسيا.



من جانبه تحدث على عبدالدايم - معلم خبير بإدارة برج العرب التعليمية عن أنواع الإرهاب ومنها الإرهاب في المؤسسات التعليمية الذي يقوم به بعض المدرسين الذين لا يهتمون بالعملية التعليمية، وينصب تفكيرهم على الدروس الخصوصية فالعلم لا يمكن المتاجرة به، مؤكدا ضرورة الالتزام بالقيم والأخلاقيات الإيجابية والعمل على نشر الفن الراقي في المجتمع.



كما تحدث ماهر السيد - باحث بكلية التربية، عن الاتجاه السائد حاليا وهو تدمير الشباب من خلال ما يعرف بحروب الجيل الرابع التي تسعى إليها بعض الدول لتدمير فكر الشباب، مطالبا بضرورة استغلال موارد الدولة والاستفادة منها مثل قصور الثقافة ومراكز الشباب، وضرورة التأكيد من المعلومات المنشورة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بينما طالب الشيخ أبوالمعارف أحمد، بتقدير التكريم الذي كرمهم الله إياه بأن جعلهم بشرا لإعمار الكون وذلك يأتي من خلال العمل الصالح والأخلاق الكريمة والوازع الديني.



أقام قصر ثقافة الشاطبي محاضرة بعنوان "الانفلات الأخلاقي"، وذلك بمدرسة بورسعيد، تحدثت خلالها زينب طه عن تعريف الانفلات الأخلاقي موضحة أنه فقدان القيم والمبادئ وارتكاب ما يخالف الآداب العامة، مما يشكل خطورة على المجتمع، وأكدت في ختام حديثها ضرورة مراقبة الأسرة للأبناء أثناء استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية وجود قدوة حسنة لهم، واستخدام أسلوب الثواب والعقاب في التربية.