الحوار ودمج الشباب.. رسائل الرئيس الجزائري بعد ساعات من انتخابه

تعهد الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، في أول كلمة له عقب نتيجة الانتخابات الجزائرية اليوم الجمعة، بالعمل على طي صفحة الماضي وفتح صفحة "الجمهورية الجديدة"، مؤكدا عن التزامه بإدماج الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية.



فيما شدد تبون، على ضرورة البعد عن الإقصاء ولم الشمل في الجزائر بأكملها، معلنا عن مد يده لحوار جاد من أجل الجزائر.



وأعرب عن أمله في ضوء الانتخابات، بناء الجمهورية الجزائرية، مشيدا بدور الجيش الجزائري في تأمين الحماية للحراك.



وأكد تبون، على مد يده للحراك الشعبي لبدء حوار جاد من أجل الجزائر في الجزائر، مشيدا بتعامل سلطات الأمن السلمي مع الحراك الشعبي والتظاهرات في الجزائر، كما أكد تبون على حماية المرأة والدفاع عن حقوقها.



وقال، سأدعو قريبا المعنيين بإثراء الدستور بتقديم مسودة لتعديل الدستور قبل طرحه لاستفتاء شعبي.