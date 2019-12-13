"الطب البديل وأهميته".. ندوة بقصر ثقافة الشاطبي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية عددا من الندوات الثقافية والورش الفنية، حيث أقام قصر ثقافة الشاطبي ندوة بعنوان "الطب البديل"، تحدثت خلالها الدكتورة سامية الأسيوطي عن طرق الوقاية من أعراض البرد والإنفلونزا وعلاجها بالأعشاب وأهمية تناول عصير الليمون والبرتقال والثوم والعسل الأبيض لفرع جهاز المناعة.



عقد قصر ثقافة برج العرب محاضرة بعنوان "الإيدز مازال بلا علاج" بمقر التأمين الصحي ببرج العرب، تناولت خلالها كل من نجلاء محمود وجيهان علي من التثقيف الصحي بالإدارة الصحية ببرج العرب، عن طرق العدوى والوقاية وأهمها الرجوع إلى القيم الدينية والبعد عن ارتكاب الفواحش حتى لا يتم التعرض لهذا المرض اللعين الذي يفقد الجسم مناعته بالكامل، كما أقيم اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب لمناقشة الأعمال الشعرية للأعضاء وألقت الشاعرة سماء ياسين مجموعة من قصائدها.



بينما ناقش رئيس النادي رباعيات الخيام، بجانب ذلك تجدد اللقاء مع جلسات التخاطب، قامت خلالها مسئول التمكين الثقافي بتعريف الأطفال على أجزاء جسم الإنسان، هذا إلى جانب تمارين للتدريب على النطق السليم.



أقام قصر ثقافة الأنفوشي ندوة بعنوان "بيرم التونسي إمام الزجالين" أدارها د. حسن محمود، تحدث خلالها الشاعر خالد يسري عن الفرق بين الشعر والزجل، نشأة بيرم التونسى وأهم أعماله التي كتبها لأم كلثوم وفريد الأطرش، وفي مرسم الطفل أقيمت ورشة عمل أشكال فنية باستخدام خامات معاد تدويرها بحضور طالبات مدرسة اللبان الابتدائية، كما نفذ نادي المرأة ورشة لتعليم أساسيات الكروشيه.



بدأت ثقافة القرية بإدارة الدراسات والبحوث بالفرع أولى فعاليات ورشة الحرف البيئية بمركز شباب المعمورة، تقام الورشة لمدة 10 أيام تقوم خلالها المدربة أميرة حسن بتدريب الرواد على كيفية عمل حقائب وكوفيات وجرابات للموبايل وملابس للأطفال باستخدام غرز مختلفة، بينما أقامت إدارة الفنون التشكيلية بالفرع ورشة فنية على مدار يومين ببيت ثقافة رشدي تضمنت عمل مجسم لجسم الإنسان باستخدام الورق والغراء الأبيض الشفاف تدريب الفنان توفيق عبدالملاك.