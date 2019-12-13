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عالم

محامي ترامب بالبيت الأبيض بالتزامن مع تحرك الكونجرس لمساءلته

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:24 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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شوهد رودي جولياني، المحامي الخاص للرئيس دونالد ترامب وهو يدخل البيت الأبيض اليوم الجمعة في نفس اليوم الذي وافقت فيه اللجنة القضائية بمجلس النواب التي يسيطر عليها الديمقراطيون على اتهامات بمساءلة ترامب، حسبما أفادت رويترز قبل قليل.

وقال التقرير، إن جولياني، الذي برز كشخصية مركزية في التحقيق في مقاضاة الديمقراطيين، تم مشاهدته على كاميرات التلفزيون وهو يدخل إلى الجناح الغربي بالبيت الأبيض.

ولم يقدم البيت الأبيض على الفور سبب الزيارة، ورفض محامي جولياني التعليق على سبب الزيارة إلى البيت الأبيض اليوم الجمعة.

كان قد طلب ترامب من جولياني إطلاع الجمهوريين ووزارة العدل على المعلومات التي جمعها خلال زيارته لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

يواجه ترامب عزله من قبل مجلس النواب الأسبوع المقبل بتهمة استغلال سلطته للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع بايدن وابنه هانتر بايدن، الذي كان عضوًا في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية.

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