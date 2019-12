تايلور سويفت تهاجم منتج أمريكي: "يعامل أغانينا كأنها أحذية"

شنت مغنية البوب العالمية تايلور سويفت هجوما على رجل الأعمال الأمريكى ومنتج الأغانى، سكوت براون، في خطابها أثناء تكريمها في حدث Billboard’s Women in Music، حيث تم تكريمها بجائزة Woman of the Decade أو امرأة العقد.



وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن نجمة البوب تحدثت لأول مرة عن مشكلتها مع براون.



وبراون هو مدير إنتاج لأكثر من فنان من بينهم (أريانا جراندي، جاستن بيبر).



واتهمت تايلور رجل الأعمال الأمريكي براون بـ"البلطجة" عليها لسنوات وأكدت أنها لم تعد تحتمل تلك الأفعال، وفي أول تعليق علني لها حول الحادث منذ أن نشر براون خطابًا مفتوحًا يدعوها إلى "التحدث بشكل مباشر وباحترام".



وأطلقت سويفت انتقادات لاذعة ضد براون وقالت إنه "يشترى أغانينا وكأنها عقارات أو أحذية".



وتابعت تايلور أن براون يقوم ببيع أغانيها دون موافقتها كما أنه منعها من شراء أغانيها، معقبة: "لقد حدث هذا لي دون موافقتي أو استشارتي، بعد أن حُرمت من فرصة شراء موسيقاي فورًا تم بيع كتالوجي بالكامل إلى شركة Ithaca Holding".



واختتمت سويفت، أن براون لم يتصل بها مطلقًا أو بفريقها لمناقشة الأمر قبل البيع أو حتى عند الإعلان عن البيع، وقالت إنه فعل ذلك لينتقم منها، وأنه من حق الفنانين إمتلاك أعمالهم فهى ليست عقارات أو أحذية لكى تباع.