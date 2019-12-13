-
الجمعة 13 ديسمبر 2019 الموافق 16 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نانسى عجرم: لم أتردد لحظة فى رسم الضحكة على وجوه الفقراء (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:09 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
طباعة
وصلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، إلى القاهرة مساء أمس، استعدادًا لإحياء حفلها بالجامعة الألمانية في مصر والتي تقيمه مؤسسة راعي مصر، وقبل إحياء نانسي الحفل غدًا السبت قامت اليوم بلقاء عدد من الأطفال والعائلات الفقراء المعدومين والتقطت معهم بعض الصور التذكارية، كما قامت بتوزيع عدد من الهدايا والملابس عليهم.

وقالت نانسي عجرم لـ"الدستور": "شعور العطاء جميل لأن الفرحة الحقيقية هي التي تأتي من خلال قيامنا برسم الضحكة على وجوه الغير".

وأضافت: "لم أتردد لحظة عندما تحدثوا معي في مؤسسة راعي لأشارك معهم لأول مرة ولن تكون الأخيرة، هذا جوهر دورنا كفنانين أن نعطي رسالة أن الإنسان يجب أن يساعد أخوه الإنسان ونأمل أن نؤثر في جمهورنا لفعل ذلك الأمر".

يشار إلى أن حفل نانسي عجرم غدًا بالجامعة الألمانية ينظمه هاي ويف، لأحمد غانم ومحمد غانم، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري كبير، نظرا لنفاد معظم تذاكر الحفل الذي تتراوح فئاتها بين "regular 350" و"VIP 1500"، ويشاركها في الحفل الفنان محمود العسيلي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحى يكشف أسرار رحيله عن الأهلي وحياته الزوجية

منذ يوم

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

جامعة سوهاج تكشف حقيقة تعيين حمو بيكا معيدًا بكلية الآداب

منذ حوالي 10 ساعة

"الأرصاد" تحذِّر المواطنين من "تقلبات جوية شديدة"

الصور

image description

محافظ أسيوط يستمع لمطالب أهالي أبنوب

image description

فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ

image description

رئيس مطروح يستمع لمطالب أهالي "حلازين"

image description

الأوقاف: التنسيق مع الإسكان ومطروح لتوفير سكن الأئمة المغتربين

image description

صور اختيار متسابقة مصر فى "ملكة جمال العرب"

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى وقرينته يشهدان انطلاق مسرح شباب العالم في شرم الشيخ

رمضان صبحى يكشف أسرار رحيله عن الأهلي وحياته الزوجية

النيابة العامة تفتح تحقيقًا في واقعة اعتداء سيدة على طفلها

والد الطفل ضحية التعذيب: "انقذونا ابني بيموت وأمه بتعذبه"

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصحة

"حرق الطاقة" يزيد من الدهون البنية في الجسم

علماء ينجحون في تطوير أول نموذج لأنسجة عصبية ثلاثي الأبعاد

دراسة توصي بوضع ملصقات غذائية لتمارين حرق السعرات الحرارية

قِصر النظر يرفع خطر انفصال الشبكية

الرئيس نيوز

بطل واقعة التنمر يجلس إلى جانب الرئيس خلال "مسرح شباب العالم"

بـ"هولوجرام".. "أم كلثوم" تفتتح مسرح شباب العالم بأغنية "أنت عمري"

قبل انطلاقه بساعات.. سياسيون يتحدثون لـ"الرئيس نيوز" عن منتدى شباب العالم

عضو بـ"تنسيقية الأحزاب": منتدى شباب العالم فرصة ثرية لتقارب الثقافات

منوعات

رئيس وزراء بريطانيا يسخر من فيلم Love Actually

إشادة كبيرة بمخرج Underground 6: "نقلة هامة في تاريخه"

Jumanji لم يشبع طموحات الجمهور.. دواين جونسون يتعرض لانتقادات شديدة

هل تتحول البيوت الذكية إلى كابوس يهدد خصوصية البيانات؟

كشكول

النائب العام يأمر بالتحقيق في فيديو لأم تضرب طفلها

شاهد.."برزنتيشن" على طريقة "الدحيح" بتمريض القاهرة

طلاب علوم البترول والتعدين بمطروح يزورون حقول خالدة - السلام

افتتاح أول مقر لوحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفي أسيوط الجامعي

إسلام سياسي

محاولات إخوانية لتبرأة نائب المرشد من الهجوم على المعزول

الملف الأسود للهارب أيمن نور.. اختلاس ملايين الدولارات.. والنصب على العاملين بقناة الشرق

خطيب الجامع الأزهر: الإخلاص في العمل والترابط الاجتماعي سبب تقدم المجتمع ونهضته

إخواني منشق: الإرهابية أنشئت لتدمير الأوطان العربية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
د.كريمة الحفناوى
«إنتى أرض بور مش بتخلِّفى»
صفاء النجار
التلوث الضوئى ونعمة الظلام
المزيد

الثقافة

"القيم الإيجابية فى الشارع المصرى".. ندوة بثقافة سوهاج (صور)

"مصر وأفريقيا مشروعات تنموية واعدة".. محاضرة بثقافة السويس

ختام مسابقة دوري الجامعات بثقافة الإسكندرية

"الكل واحد في مواجهة الإرهاب".. ندوة بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك