نانسى عجرم: لم أتردد لحظة فى رسم الضحكة على وجوه الفقراء (فيديو)

وصلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، إلى القاهرة مساء أمس، استعدادًا لإحياء حفلها بالجامعة الألمانية في مصر والتي تقيمه مؤسسة راعي مصر، وقبل إحياء نانسي الحفل غدًا السبت قامت اليوم بلقاء عدد من الأطفال والعائلات الفقراء المعدومين والتقطت معهم بعض الصور التذكارية، كما قامت بتوزيع عدد من الهدايا والملابس عليهم.



وقالت نانسي عجرم لـ"الدستور": "شعور العطاء جميل لأن الفرحة الحقيقية هي التي تأتي من خلال قيامنا برسم الضحكة على وجوه الغير".



وأضافت: "لم أتردد لحظة عندما تحدثوا معي في مؤسسة راعي لأشارك معهم لأول مرة ولن تكون الأخيرة، هذا جوهر دورنا كفنانين أن نعطي رسالة أن الإنسان يجب أن يساعد أخوه الإنسان ونأمل أن نؤثر في جمهورنا لفعل ذلك الأمر".



يشار إلى أن حفل نانسي عجرم غدًا بالجامعة الألمانية ينظمه هاي ويف، لأحمد غانم ومحمد غانم، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري كبير، نظرا لنفاد معظم تذاكر الحفل الذي تتراوح فئاتها بين "regular 350" و"VIP 1500"، ويشاركها في الحفل الفنان محمود العسيلي.