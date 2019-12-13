ترامب يدخل التاريخ من أسوأ أبوابه.. رابع رئيس ينظر الكونجرس عزله

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن هذه هي المرة الرابعة في تاريخ الولايات المتحدة التي سينظر فيها مجلس النواب بكامله في عزل رئيس، حيث صوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب صباح اليوم الجمعة على رفع مواد المساءلة ضد الرئيس ترامب إلى المجلس بكامل هيئته الأسبوع المقبل.



ووفقا للتقرير، فإن هذه هي المرة الرابعة في تاريخ الولايات المتحدة التي سينظر فيها مجلس النواب في عزل رئيس.



وأوضحت الشبكة أن المرات التي تم النظر في مساءلة رئيس أمريكي للمجلس بكامل هيئته كانت على النحو التالي:



-أندرو جونسون



صوت مجلس النواب عام 1868 لإقالة أندرو جونسون، بعد محاكمة في مجلس الشيوخ، وتمت تبرئة جونسون بأغلبية 35 صوتًا مقابل 19 صوتًا- صوت واحد من أغلبية الثلثين اللازمة لعزل الرئيس.



- ريتشارد نيكسون



وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب على ثلاث مواد من المساءلة ضد ريتشارد نيكسون في عام 1974، واستقال من منصبه قبل أن يصوت مجلس النواب بكامل هيئته لعزله.



- بيل كلينتون



وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب على أربع مواد من المساءلة ضد بيل كلينتون في ديسمبر 1998، وبعد أن صوت مجلس النواب على عزله، برأه مجلس الشيوخ في محاكمة عام 1999