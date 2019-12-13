بكلمات مؤثرة.. ياسمين عيسى تنعى المخرج شريف السقا

نعت الإعلامية ياسمين عيسى، المخرج شريف السقا، والذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس بعد تعرضه لحادث سير.



وقالت ياسمين عيسى، خلال تقديمها حلقة برنامج "الجمعة في مصر"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: "خبر محزن لنا كلنا في مجموعة قنوات mbc، بعد وفاة الزميل شريف السقا، مخرج برنامج "الحكاية"، للإعلامي عمرو أديب، بعد تعرضه لحادث سير على الطريق الدائري".



وأضافت: "أنا بشكل شخصي لم أتعامل مع شريف السقا، بشكل مباشر ولكن كل من تعامل معه من الزملاء وأصدقائه يشهدوا له بحسن الخلق والطيبة، وأنه كان بشوشا طوال الوقت، والإنسان في الأول والآخر سيرة، وهو ترك سيرة طيبة بين كل من تعامل معه وربنا يرحمه ويرزق أهله الصبر والسلوان".



نبذة عن المخرج شريف السقا



يذكر أن المخرج شريف السقا، يعمل مع الإعلامي عمرو أديب، منذ نحو 20 عامًا في جميع البرامج التي يقدمها خلال رحلته الإعلامية، والتي بدأت من قناة "أوربيت" ثم "أون إي"، وأخيرًا برنامج "الحكاية"، الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، وشارك شريف السقا، في آخر حلقاته مساء الإثنين الماضي، وكان يستعد لحلقة الغد.



وشيعت جنازة المخرج الراحل، بعد صلاة الجمعة في مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر.



