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الروبوت صوفيا تكشف الفرق بين القاهرة وشرم الشيخ

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:58 م
الروبوت صوفيا
الروبوت صوفيا
رباب الأهواني
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قالت الروبوت صوفيا، إن مدينة شرم الشيخ في غاية الروعة، مشيرة إلى أنها أحبتها كثيرًا كما أنها استمتعت بها.

وأضافت الروبوت صوفيا، خلال لقائها ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية سارة حازم، على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، أنه أثناء إقامتها بشرم الشيخ سوف تلتقي العديد من الشخصيات الهامة، كما أنها سوف تهتم بمشاهدة الشعب المرجانية وجمال البيئة.

وأوضحت الروبوت صوفيا، الفرق بين القاهرة وشرم الشيخ، مشيرة إلى أن القاهرة تعتبر مركز أعمال به العديد من الأنشطة التجارية مثلها مثل هونج كونج، أما شرم الشيخ فهي مكان للاسترخاء.

الروبوت صوفيا

يُذكر أن صوفيا هي روبوت شبيه بالبشر صممته شركة "هانسون روبوتيكس" الموجودة في هونغ كونغ، تم تصميمها كي تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشري وتصرفاته.

جنسيتها

صوفيا تعتبر أول روبوت يحصل على جنسية، حيث حصلت في أكتوبر 2017 على الجنسية السعودية.

الروبوت صوفيا شبيهة أودري هيبورن

تم تشغيل الروبوت صوفيا في 19 أبريل من عام 2015، وتم تصميم شكلها طبقا للممثلة البريطانية أودري هيبورن.

إمكانيات وقدرات الروبوت صوفيا

لديها ذكاء صناعى ومعالجة بيانات بصرية وقدرة على تمييز الوجوه، كما أنها تحاكي الإيحاءات البشرية وتعابير الوجه، ولديها أيضا القدرة على الإجابة عن أسئلة معينة وإجراء حوارات بسيطة في مواضيع محددة مثل الطقس على سبيل المثال.

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