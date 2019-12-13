وفد من برلمان السويد يزور القاهرة فى يناير

يقوم وفد من أعضاء البرلمان السويدي بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير المقبل.

واستقبل السفير علاء حجازي، سفير مصر في السويد، أعضاء الوفد حيث استعرض المنظور المصري للأوضاع الحالية في المنطقة. كما تم التباحث حول السياسات الناجحة التي نفذتها الدولة المصرية مؤخرًا، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصعيد الأمني، بما أدى إلى ارتفاع معدلات السياحة الوافدة إلى مصر بشكل غير مسبوق، إضافة إلى عرض لأبرز ملامح العلاقات التاريخية بين البلدين وسُبل تطويرها، والتنويه بالافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير العام المقبل والذي يعد أحد أعظم المتاحف في العالم.



وأشاد أعضاء البرلمان السويدي من جانبهم بالتطورات التي شهدتها العلاقات الثنائية، مثمنين جهود مصر لتطوير كل القطاعات، وبالأخص على صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية واللاجئين.



وتهدف الزيارة المرتقبة إلى التباحث حول قضايا وسياسات الهجرة الإقليمية واللاجئين، إضافة إلى عقد عدة مقابلات في مجلس النواب المصري ووزارة الخارجية لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.