"عربى 21": منع حسام الكاشف من دخول أخباراليوم.. وأنا أرد: لكم شأنكم ولى دين

بالأمس القريب طالعت تقريرًا نشره موقع (عربي ٢١) المدعوم قطريًا ما نصه: (صحفيون مصريون: النقابة تحولت من قلعة الحريات لمقر تحقيقات).

وأورد كاتب التقرير كلامًا كثيرًا يفيد شجب واستنكار عدد من الزملاء لما يحدث داخل النقابة من تحقيقات وتحويلها من قلعة وحصن للحريات إلى مقر للتحقيقات، وكعادة الصحف الإخوانية فقد دأب كتابها على المغالطات والتزييف، فقد أكد المحرر أني مُنعت من دخول المؤسسة بقرار من رئيس مجلس إدارتها بسبب آرائي، وهذا كذب أبلق وتشويه أحمق وتزييف أصلع ولا يمت للواقع بصلةٍ، فأنا حتى نشر كلامي هذا لم أُمنع من دخول المؤسسة وحتى إن حدث فلن أتذمر أو أشكو إليكم، فقد كفل لي القانون المصري حق التقاضي بمراحله المختلفة، فهذا شأنٌ داخلي يخص الصحفيين المصريين المتواجدين على أرض الوطن ولا علاقة لكم به من قريب أو بعيد.

على أرض الكنانة يعيش المصريون بطبقاتهم المختلفة أغنياء كانوا أو فقراء، سعداء كانوا أم تعساء؛ حامدين المولى على نعمه الجليلة؛ شاكرين الله على مننه العظيمة.

والأمن من أفضل نعم الله علينا؛ فقد وردت لفظ (الأمن) في القرآن في نحو سبعة وعشرين موضعًا وباشتقاقات متعددة؛ فورد على صيغة (المصدر) في أربعة مواضع، منها قوله تعالى:(وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا)، وجاء على صيغة اسم الفاعل، كـ (صفة) في خمسة مواضع، منها قوله سبحانه:(رب اجعل هذا بلدًا آمنًا)، وجاء (اسمًا) في أربعة مواضع، منها قوله تعالى: (وإذا جاءهم أمر من الأمن)، وجاءت (فعلاً) في أربعة عشر موضعًا، منها قوله سبحانه: {فإذا أمنتم).

أيها المصريون المغتربون نحن كبقية شعوب العالم يعيش في ترف منا من بسط الله رزقه، ويعيش أيضًا في فضله ونعمه من قبض الله رزقه وقيده، فنحن شعب نحمد الله على نعمة الأمن والأمان وهي ككل النعم تتطلب الشكر؛ وشكر هذه النعمة بالاعتراف بها بالقلب باطنًا، والثناء على المنعم بها باللسان نطقًا ظاهرًا، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة تأجيج نيران الأحقاد بين أبناء الوطن، وتقويض دعائم بنائه، وكذلك استغلال معاناة الكادحين الذين أرهقهم الفقر وطحنهم الغلاء؛ ليكونوا وقودًا لمعركة فاشلة ظالمة، الغالب والمغلوب فيها خاسران، والمضيع فيها هو الوطن بماضيه، وحاضره ومستقبله، وفي الدول حولنا عظة وعبرة.

أيها التاركون أوطانكم إن النعمة لا تدوم إلا بشكرها، بل تزول بجحدها والكفر بها، فها نحن نحمد الله عليها لتستمر وتبقى، بينما كفرتم بها أنتم فزالت من وجوهكم الغبرة.

اتركوا لنا مصر بحلوها ومرها؛ فقد جُبلنا على الرضا والقناعة بينما رضيتم أنتم بالذل والهوان وبيع الوطن بحفنة من الدولارات.. وأخيرًا أقول لكم: #لكم شأنكم ولنا_دين .