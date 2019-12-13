واشنطن: كل من يمول حزب الله معرض للعقوبات

قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الداخلية لشؤون الشرق الأوسط، إن كل من يتورط في تمويل منظمة حزب الله الإرهابية معرض للعقوبات.



وأضاف شينكر، أن منظمة حزب الله الإرهابية تعتمد على التمويل الخارجي وغسل الأموال، وفق لقناة العربية.



وتابع، أن منظمة حزب الله الإرهابية تسببت بمشاكل اقتصادية للبنان، مؤكدًا أن أشخاص من كافة المذاهب والأديان متورطون بتمويل منظمة حزب الله الإرهابية.



جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عن فرض عقوبات أمريكية، على شركات وأشخاص في لبنان تساعد وتمول جماعة حزب الله اللبنانية.



ومن جهتها، كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل يستعد لزيارة لبنان الأسبوع المقبل.