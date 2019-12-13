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عالم

أبوالغيط يهنئ الجزائر ورئيسها الجديد على نجاح الانتخابات

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:42 م
أبو الغيط
أبو الغيط
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أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خالص تهنئته للجزائر رسميًا وشعبيًا بنجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت، أمس الخميس، وأسفرت عن الإعلان عن فوز السيد عبدالمجيد تبون بمنصب رئيس البلاد.

وصرّح مصدر مسئول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن أبوالغيط توجه بالتهنئة الخالصة إلى الرئيس المنتخب، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه.

وأعرب أبوالغيط، عن ثقته في استمرار الجزائر في دعم مسيرة العمل العربي المشترك تحت قيادتها الجديدة.

كما أعرب الأمين العام عن أطيب أمنياته للجزائر بالاستقرار والتنمية والتقدم ولتظل أحد الدعائم الأساسية للعمل العربي المشترك.

وأشار المصدر إلى أن الأمين العام كان يتابع عن قرب هذه الانتخابات الهامة.

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