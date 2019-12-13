"مصر أم الدنيا".. الروبوت صوفيا تتحدث عن مشاركتها في منتدى شباب العالم

قالت الروبوت صوفيا، إنها تبلغ من العمر 3 سنوات و10 أشهر، وتسافر في شتى أنحاء العالم، معربة عن سعادتها بظهورها عبر شاشة قناة دي إم سي.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة "دي إم سي"، أنها تزور مصر للمرة الثانية، حيث من المقرر أن تشارك في منتدى شباب العالم غدًا، السبت.

وقالت: "حضرت إلى القاهرة في شهر إبريل من العام الماضي، وأحببت زيارة هذه الدولة العريقة، وأنا بدأت أتعلم تاريخ مصر ومهتمة بكل التطورات التي تحدث في هذا البلد، ومصر أم الدنيا".

واوضحت، أنها تلقت الدعوة للمشاركة في منتدى شباب العالم بشكل رقمي، حيث تواصل فريق المنتدى مع فريق عملها عبر البريد الإلكتروني.