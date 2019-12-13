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فيديو زينة بالحجاب داخل مسجد هيثم أحمد زكي.. ولهذا السبب تتعرض للانتقادات

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:19 م
زينة
زينة
سناء إسماعيل
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شاركت الفنانة زينة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، بفيديو لها من داخل مسجد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي أقيمت فيه اليوم أول صلاة جمعة.

وظهرت زينة، خلال الفيديو بالحجاب، واستعرضت فيه مصلى السيدات الموجود بالمسجد، وعلقت عليه قائلة: "أول صلاة جمعة في مسجد هيثم أحمد زكي ربنا يجعله في ميزان حسناته ويرحمه ويعفو عنه هو وأبويا وأمواتنا وأمواتكم جميعا يا رب ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه أرجوكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

وأخذ متابعي زينة، عليها نشرها في الفيديو لسيدات خلال أدائهن للصلاة وعدم مراعاة خصوصية الصلاة.

وكانت الفنانة ناهد السباعي، قد كشفت في منشور سابق لها أن أصدقاء هيثم أحمد زكي، هم من قاموا بإنشاء المسجد باسمه كصدقة جارية على روحه، موجهة لهم الشكر قائلة: "صحاب هيثم أحلى صحاب في الدنيا، أي حد يتمنى يبقى عنده صحاب زيهم".

وفاة هيثم أحمد زكي

يذكر أن الفنان هيثم زكي، كان قد رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر، عن عمر يناهز الـ 37 عامًا بعد تعرضة لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعثر عليه ميتًا في حمام منزله بعد أن قامت خطيبته بإبلاغ الشرطة لاقتحام المنزل بسبب عدم رده على اتصالاتها المتكررة.

وتم دفن الفنان الراحل إلى جوار قبر والده الفنان أحمد زكي، على طريق الواحات وشارك في تشييع جثمانه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

كما أقيم العزاء الخاص بحضور شقيقه من والدته الفنانة هالة فؤاد، رامي عز الدين بركات، والذي عرف بوفاته وقت تشييع الجثمان ولم يستطع الحضور بسبب تواجده في الخارج.

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