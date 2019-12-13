شباب وفد الفيوم: نسعى للتمثيل المشرف لبيت الأمة في المجالس المحلية

أكد أسامة أحمد شعبان، رئيس لجنة شباب الوفد في الفيوم، أن اللجنة تنفذ عدد من الدورات لتأهيل الشباب تثقيفيًا وسياسيا واجتماعيًا، وتم تشكيل عدد من لجان الشباب في القرى والمدن والمركز، قائلًا: "نعمل ميدانيًا ونقوم بالتواصل مع الناس في الشارع، لنكتسب الخبرة التي من خلالها يمكن تقديم الخدمات وحل المشكلات للمواطن، وبالتالي نكون قادرين على التمثيل المشرف للوفد في المجالس المحلية".



جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر اليوم الواحد للشباب في اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم برئاسة الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل عضو الهيئة العليا، ضمن مبادرة الوفد مع الشباب، التي أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، وبالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة المهندس محمد فؤاد سكرتير مساعد الوفد، في قاعة نقابة المحامين بالفيوم، بحضور الكاتب الصحفي طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، والدكتور هاني صبري، أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة السويس.



وأوضح "شعبان" أن هناك هدف يعمل عليه شباب الوفد، وهو أن يكون أبناء الوفد واع ومثقف يستحق حمل لواء حزب الوفد، من خلال تنمية المهارات الشخصية ومهارات التواصل والإقناع إيمانًا بمبادئ الوفد، وهي "الحرية والديمقراطية والوحدة وطنية والعدالة اجتماعية"، لافتًا إلى أن اللجنة تتواصل مع جريدة الوفد لنشر هذه الجهود ودعمها إعلاميًا.