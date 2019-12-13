معتصم بالله أحد مسئولى التسكين والانتقال بمنتدى الشباب: "عرفت معنى التخطيط"





معتصم بالله محمد عبد الحليم، أحد الشباب المنظمين، جاء من دمياط، وتخرج في كلية العلوم قسم الكيمياء بجامعة المنصورة، والتحق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الدفعة الثالثة عام 2018.

يقول: «البرنامج غير وجهة نظري وحكمي على الأشياء.. بدأت أخطط قبل وضع حلول وأفكر في طرق مختلفة لحل المشكلات.. رأيت الدولة بشكل آخر بعد أن درست اقتصاد وسياسة وفهمت معنى التخطيط».

ويشير إلى أن «هذه هي المرة الثانية التي أنظم بها منتدى، لكن الاختلاف هذا العام أن العدد أكبر، حوالي 8000 مشارك، مسئولون عن طيرانهم وإقامتهم وانتقالاتهم من الفنادق إلى القاعات وحضور الجلسات، فهى مهام ليست سهلة».

ويوضح: «أنا هنا مسئول عن تنظيم اللوجستيات الموجودة بشكل عام، فلدينا حوالى 24 جلسة يوميا من 5 إلى 6 ورش عمل، ومن هنا نحن نعمل ساعات طويلة ونحاول توفير نشاطات مختلفة للحضور، منها شجرة الكريسماس».

ويختتم: «سيكون المنتدى مركز لاستقبال المستثمرين ليروا مصر وأمنها، ونرى أن الإقبال على الجلسات والعدد كبير جدًا».