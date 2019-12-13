طارق تهامي: "الوفد" تجمع وطني سياسي ولا تحكمه المصالح الشخصية

قال الكاتب الصحفي طارق تهامي سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن الحزب لا تحكمه المصالح الشخصية، ولكنه بوتقة يجتمع حولها أصحاب الفكر، وأنه تجمع وطني سياسي وعناصر تكوينه مازالت متواجدة حتى هذا اليوم، وتوجد عائلات وفدية معروفة للجميع، ونجد أيضا نموذج الطلبة والعمال والفلاحين والمرأة الوفدية وهذه التركيبة التي نشأ على أساسها الوفد واستمر بها مئة عام حتى الآن لأنه يعمل من أجل خدمة الوطن والمواطن لذلك ظل في قلوب المصريين.



جاء ذلك خلال مؤتمر اليوم الواحد للشباب في اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم برئاسة الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل عضو الهيئة العليا، ضمن مبادرة الوفد مع الشباب، التي أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، وبالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة المهندس محمد فؤاد سكرتير مساعد الوفد، في قاعة نقابة المحامين بالفيوم.



وأضاف "تهامي" أن شباب الوفد يحتاج إلى معرفة فكر الوفد ثم يكون لديهم معلومات عن الوفد، ثم يتم تدريبهم وتأهيلهم للعمل الحزبي والسياسي ثم المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن فكرة تدشين مبادرة "الوفد مع الشباب" جاءت بناء على طلب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد وهذا أمر إيجابي حينما يأتي الدعم والمساندة من رئيس الوفد.



وتابع: "هذا الدعم تلقيناه منذ معسكر العين السخنة الذي حدث على أعلي مستوى والاحترافية في التنظيم والتدريب وهذا لم يحدث منذ عام 2012 وفي ختام المعسكر حضر رئيس الوفد الختام وأعلن عن إطلاق مبادرة الوفد مع الشباب، هذا لاهتمام رئيس الوفد بالشباب الوفدي".