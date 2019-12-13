عمرو سعدة أحد منظمى منتدى الشباب: 1500 شخص لا ينامون من أجل راحة الحضور



عمرو سعدة، أحد الشباب المنظمين لمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، يحاول هو وزملاؤه جمع الأخطاء التي حدثت في النسختين الماضيتين، من أجل ظهور الحدث فى أبهى صوره فى ظل الحضور الضخم الذى يزيد على نسختي 2017 و2018.

يقول "عمرو": "بدأ توافد الشباب المنظمين من يوم 27 نوفمبر الماضى، وهناك 1500 شاب لا ينامون، ويعملون ليلًا ونهارًا لتسهيل كل شيء للمشاركين"، مضيفًا: "في هذا المنتدى تفادينا كل الأخطاء".

ويشدد على أن "كل الأمور تسير على قدم وساق حتى يظهر المنتدى بالشكل الذي يشرف مصر"، معربًا عن فخره بالاقبال الشديد من شباب العالم على المنتدى.

و"عمرو" من الفريق المسئول عن الفعاليات المتعلقة بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاته: "جمعنا كل رواد الأعمال على مستوى العالم وسيقدموا جلسات عن ريادة الأعمال".

ويقول إن "المنتدى سيكون له تأثير على الاقتصاد والاستثمار بشكل كبير، فهنا يتجمع عدد كبير من المستثمرين والإقتصاديين، بالإضافة إلى أننا هذا العام نتحدث بلغة التكنولوجيا العالمية بحضور الروبوت صوفيا في حدث فريد من نوعه".