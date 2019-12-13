طارق تهامي: الفيوم محافظة وفدية ولا ننسى حمد باشا الباسل

وجه الكاتب الصحفي طارق تهامي سكرتير عام مساعد حزب الوفد، الشكر لعبد العظيم الباسل عضو الهيئة العليا واللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم على تنظيم مبادة "الوفد مع الشباب" والتي تقام تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد.



جاء ذلك خلال مؤتمر اليوم الواحد للشباب في اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم برئاسة الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل عضو الهيئة العليا، ضمن مبادرة الوفد مع الشباب، التي أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، وبالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة المهندس محمد فؤاد سكرتير مساعد الوفد، في قاعة نقابة المحامين بالفيوم.



وأضاف "تهامي": "عندما نتحدث من الفيوم يجب أن نؤكد على أنها محافظة وفدية بالأساس، ولا أحد ينسى حمد باشا الباسل، الذي كان قائدًا لجموع الوفديين في الفيوم والذين شاركوا في ثورة 1919، وأصبح حمد باشا واحد من مؤسسي حزب الوفد.



وتابع: "أنا ابن قطاع شباب الوفد ثم انتقلت إلى أعمال حزبية أخرى في محافظة الجيزة التي انتمي إليها وتدرجت حتى أصبحت رئيسًا للجنة العامة للحزب بمحافظة الجيزة وهذا التدرج السياسي الطبيعي بوضح أن ممارسة العمل السياسي في سن صغير يُمكن الشباب ويعطيهم الفرصة لخدمة الجماهير".