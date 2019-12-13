حسن راتب يكتب: رسائل الرئيس.. منتدى أسوان للسلام والتنمية بإفريقيا

يومًا بعد الآخر يثبت الرئيس عبدالفتاح السيسى للعالم أنه كان على حق حينما قال مرارًا وتكرارًا بأن العالم قد أصبح فى أشد الحاجة الآن لإعادة النظر فى تلك العلاقة التبادلية مع دول قارة إفريقيا، ليس هذا وحسب، بل إنه بات ضروريًا أيضًا أن يتم بناء استراتيجيات جديدة تحكم تلك العلاقة التى تربط بين دول العالم من ناحية، وبين القارة السوداء من ناحية أخرى.



لن أكون مبالغًا حينما أقول إن الرئيس السيسى قد نجح فى استعادة القارة الإفريقية إلى مصر مرة أخرى بعد عقود من العزلة، فقد بذل الرئيس السيسى مجهودًا جبارًا منذ توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى، وبالتالى فإن السياسة المصرية تجاه إفريقيا تغيرت بشكل كامل منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد، ليس هذا وحسب، بل إن السياسة المصرية أصبحت واضحة فى توجهها تجاه القارة الإفريقية.. وفى تقديرى فإن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا ما هو إلا حلقة مهمة فى سلسلة مترامية الأطراف من التحرك المشروع لتصويب وتعديل تلك العلاقة وتلك النظرة المجحفة من جانب دول العالم تجاه الغالبية العظمى.

ليس هذا وحسب، بل إن الرئيس السيسى بهذا المنتدى شديد الأهمية أكد للجميع أن مصر تؤمن بأن السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار فى القارة الإفريقية، وفى العالم، هو العمل على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات التى تهدد السلم والأمن، ومنع نشوب النزاعات والأزمات فى المقام الأول، لا سيما من خلال وسائل الدبلوماسية الوقائية والوساطة لتسوية الخلافات، التى قد تنشأ بين الدول، مشددًا على ضرورة تكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية لدعم أمن واستقرار القارة الإفريقية.

وكان مهمًا للغاية أن تتم الإشارة إلى السبب الرئيسى الذى يقف وراء اختيار محافظة أسوان لتستضيف النسخة الأولى من هذا المنتدى، فتلك المحافظة تعد بحق جسر مصر الجنوبى إلى قارتها، ومعبر النيل الخالد الذى يتدفق بالحياة من قلب إفريقيا إلى شرايين أبناء مصر كرباط أبدى، كما وصفه الرئيس بأنه يجسد الأخوة، ويؤكد وحدة المصير وتمتزج فيه آمال شعوبنا الإفريقية، مشيرًا، فى كلمته الافتتاحية، إلى أنه ليس هناك أنسب من الوقت الراهن كى نجتمع فيه معًا فى إطار هذا المنتدى لبحث التحديات التى تواجهنا فى إفريقيا، وفى مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن، وتحقيق التنمية المستدامة التى نتطلع إليها، فضلًا عن حماية دولنا ومجتمعاتنا الإفريقية من تفشى وباء الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر، لعل أخطرها تهريب وانتشار السلاح وتعاظم الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

واللافت للنظر أن المنتدى ركز فى المقام الأول على تلك القضايا شديدة الخطورة وذات الاهتمام الإفريقى المشترك، ففى خضم تلك المواجهات، نجد أنه قد أصبح لزامًا على الجميع التعامل أيضًا بمسئولية مع التداعيات السلبية لتغير المناخ الذى فاقم من مشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية، كل ذلك فى الوقت الذى ترى فيه شعوبنا أن السلام والأمن والتنمية والرفاهية هى حقوق إنسانية، وأنه من حقها ولزامًا على الجميع أن يدعها تنعم بهذه الحقوق كباقى شعوب العالم.

نعم، فمواجهة تلك التحديات والمشكلات، كما أكد السيد الرئيس مرارًا وتكرارًا، تتطلب تضافر كل الجهود، استنادًا إلى المبدأ الإفريقى الراسخ «الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية».. والحق يقال، فإن إدراكنا هذا المبدأ كان فى حد ذاته دافعًا قويًا للقادة الأفارقة فى السنوات الماضية للسعى إلى صياغة خطط واستراتيجيات محددة تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية فى مختلف المجالات.

ففى هذا الصدد، ومن خلال اجتماعات متواصلة وجهود حثيثة، يمكننا القول إن إفريقيا نجحت فى صياغة أجندة التنمية ٢٠٦٣، التى تلبى أهدافها احتياجات أبناء القارة، كما اعتمد الاتحاد الإفريقى مبادرة إسكات البنادق بحلول عام ٢٠٢٠، التى تهدف إلى القضاء على كل النزاعات والصراعات فى القارة مع حلول عام ٢٠٢٠، من خلال إعداد أطر تنفيذية واضحة تعالج جذور النزاعات وتسهم فى إعادة الإعمار والتنمية فى فترة ما بعد انتهاء الصراع، ولا شك أن تفعيل تلك المبادرة يمثل ركنًا أساسيًا فى تحقيق الاستقرار فى ربوع القارة، وذلك من خلال بناء مؤسسات الدولة الوطنية وتمكينها من الاضطلاع بمهامها والحفاظ على مقدراتها ومساعدة شعوبها على الانطلاق نحو التنمية والرخاء.

وقد شدد الرئيس، فى هذا السياق أيضًا، على أن توافر الإرادة السياسية لدى قادة الدول الإفريقية لحل النزاعات القائمة وتحصين الشعوب والدول من أى حروب ونزاعات ومخاطر مستقبلية إنما يؤكد التزام الدول الإفريقية بتحقيق النهضة الشاملة التى صاغت خطتها دول القارة.

ولأن المقدمات تؤدى دائمًا إلى نتائج، فإنه، ومن هذا المنطلق، آمنت مصر بأن السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار فى القارة الإفريقية وفى العالم، هو العمل على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات التى تهدد السلم والأمن، ومنع نشوب النزاعات والأزمات فى المقام الأول، لا سيما من خلال وسائل الدبلوماسية الوقائية والوساطة لتسوية الخلافات، التى قد تنشأ بين الدول، مما يؤكد ضرورة تكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية لدعم أمن واستقرار القارة الإفريقية، استنادًا إلى مبدأ سيادة الدول، والدور المحورى للحكومات فى صياغة اتفاقيات السلام وخطط التنمية وفقًا للأولويات الوطنية بما يرسخ الملكية الوطنية لهذه الجهود.. وإن تحقيق السلام واستمراره على المدى الطويل لن يتم سوى بتعزيز قدرة الدول والحكومات على بسط سيادتها على كامل ترابها، والارتقاء بقدراتها المؤسسية فى شتى المجالات، فالدولة الوطنية هى الوعاء الذى يضمن الأمن والاستقرار اللازمين لاستدامة التنمية.

ولا تكتمل رؤيتنا فى القارة الإفريقية للواقع الذى نبنيه، وللغد الأفضل الذى نبتغيه، إلا بإعطاء المكانة المستحقة فيهما للمرأة والشباب، حيث إن الحديث عن تمكين المرأة وإدماج الشباب فى مختلف المجالات والمستويات يتعين أن يُترجم إلى سياسات تنفيذية، وذلك بهدف مواجهة الصعاب، التى نحشد الجهود لعبورها، وسعيًا لتحقيق الآمال العريضة التى نتطلع إليها.

السيدات والسادة..

لقد سمعت ما سمعت وقرأت ما قرأت فى شئون العلاقات، التى تربط الشعوب بعضها ببعض، ولكن ما سمعت وما قرأت أفضل من تلك الرسائل التى بعث بها هذا المنتدى إلى كل أنحاء العالم، ومن أهمها، فى تقديرى الشخصى، أننا جميعًا أصبحنا نعى جيدًا تلك العلاقة الوطيدة بين تحقيق التنمية واستقرار حالة الأمن والسلم فى قارتنا. وإذا كنا قد استطعنا سويًا التغلب على بعض المعوقات فى سبيل إحلال السلام ودفع التنمية، فإن نجاح مجهوداتنا المتواصلة بات يتطلب منا المزيد من التضافر وتكثيف العمل لمسابقة الزمن، وصولًا إلى الأهداف التى نسعى إليها.

فلا شك أننا اليوم نحقق خطوة مهمة فى ذلك الاتجاه من خلال منتدى أسوان، هذا المحفل الإفريقى الفريد، الذى يمثل منصة إقليمية وقارية للنقاش والحوار وتبادل الخبرات والتجارب الأم، والذى يدفعنى للقول إن أعمال المنتدى سوف تدعم مساعى القارة نحو تطوير بنية السلم والأمن الإفريقية بشكل شامل ودائم، بالتوازى مع تحقيق التكامل بين هذه البنية وبين جهود تحقيق التنمية المستدامة، وكذا بين بناء السلام والدبلوماسية الوقائية والوساطة وبين جهود التعامل مع جذور الأزمات التى تواجه القارة.

ولفت انتباهى، وأنا أتابع فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا، الحرص على أن تكون إفريقيا فى كل تفاصيله، سواء من حيث الفكرة أو عملية الإعداد الموضوعى والتنظيمى أو برنامج العمل والجلسات، فمنتدى أسوان يعبّر عن ملكية أبناء القارة لمصيرهم، ويُجسّد ريادتهم فيما يتعلق بالشأن الإفريقى، وإن هذه هى الضمانة الرئيسية لأن يتصدى المنتدى للمشكلات التى تواجه القارة وأن يطرح لها الحلول، وأن يبرز الفرص القائمة ويضع الخطط لاغتنامها، الأمر الذى لا يتعارض مع الانفتاح على التعاون مع الشركاء الدوليين، على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة والمكاسب المشتركة.

وكما قال الرئيس، فى كلمته فى افتتاح المنتدى، إن أبلغ دليل على جدوى الأفكار الجادة والرؤى المدروسة هو تحويلها إلى واقع ملموس، وفى هذا الصدد، ما أحوجنا اليوم إلى إعادة إحياء وتفعيل سياسة قارتنا الإفريقية الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، وترجمتها إلى خطط تنفيذية تحصن الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس، وتساعد على بناء قدرات مؤسساتها كى تقوم بمهامها، وتسهم فى التئام جروح مجتمعاتها.

ومن هنا، نتطلع جميعًا إلى التوقيع على اتفاقية استضافة مصر مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، الذى نهدف إلى أن يكون بمثابة منصة تنسيق جامعة وعقل مفكر يعكف على إعداد برامج مخصصة للدول الخارجة من النزاعات، تراعى خصوصية كل دولة، وتحمى حقها فى ملكية مسار إعادة الإعمار والتنمية.

وحتى نضع أيدينا على أهمية تنظيم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا، فإنه علينا أن ننطلق من قناعة ثابتة بأن مصر تعد بعبقرية موقعها وتاريخها بمثابة قلب العالم كله، فهى ملتقى حضاراته وثقافاته ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته، وهى كذلك رأس إفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها، وأعنى به «نهر النيل».

وكذلك تعتبر القارة الإفريقية إحدى الساحات الأساسية للسياسة الخارجية المصرية ولمصالحها، سواء فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل، كما تعود العلاقات المصرية مع القارة الإفريقية إلى قدم التاريخ، ولكن يمكن القول إن تلك العلاقات تطورت من خلال مساندة مصر حركات التحرر الإفريقية، التى استمرت حتى نالت شعوب القارة الإفريقية استقلالها، وأيضًا من خلال دعمها لها فى المحافل الدولية، فضلًا عن ذلك فإن عوامل التقارب بين الطرفين تتوافر وبقوة، وهو التقارب القائم استنادًا إلى: هويـة مصر الإفريقية، والموقع الجغرافى لمصر، والتاريخ والإرث الحضارى المشترك، والعضوية فى منظمات وتكتلات إقليمية ودولية؛ منها الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى وتجمع الساحل والصحراء والكوميسا.

ومن هنا، يمكن القول إن سياسة مصر الإفريقية هى ترجمة فعلية لأولويات الانتماء لدى الشعب المصرى، وبناء على ذلك تتحرك السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، استنادًا إلى عدد من المحددات، لتعبّر عن إرادة الشعب المصرى، حيث عملت على نقل الصورة الحقيقية لما حدث فى مصر إلى العالم الخارجى، كما سعت مصر إلى استعادة دورها الفاعل فى المنطقة، سواء فى محيطها الإفريقى أو المتوسطى أو العربى، بالإضافة إلى استعادتها موقعها على كل الأصعدة، وذلك تأكيدًا على جذورها الإفريقية، فضلًا عن تنشيط دورها دوليًا فى التعامل مع القضايا العاجلة المرتبطة بالمصالح الوطنية المصرية، وكذلك المرتبطة بأمن واستقرار القارة الإفريقية.

وانطلاقًا من هنا، نجد الرئيس عبدالفتاح السيسى يركز فى كل خطبه ولقاءاته الرسمية والإعلامية على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الإفريقية، ومدى اعتزاز مصر بانتمائها لقارة إفريقيا، ويتضح ذلك بشدة من خلال تتبع حركة السياسة الخارجية المصرية بمختلف أبعادها «الدبلوماسية- السياسية- الثقافية- الاقتصادية- التعليمية» منذ ثورة ٣٠ يونيو وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر.

