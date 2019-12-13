عبدالعظيم الباسل: بيت الأمة يُشكل كتيبة عمل شبابية على أرض الواقع

قال عبدالعظيم الباسل، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد، إن شباب الوفد في الفيوم ينفذ فعاليات حقيقية وبأداء استطاع لفت النظر لمكانة بيت الأمة في العطاء داخل محافظة الفيوم.



وأكد "الباسل" أن شباب الوفد لديه فرصة متاحة وطريق مفتوح ليكون من بيت الأمة أفراد في مواقع وأماكن مسئولية في المجتمع، قائلًا: "نأمل مستقبلا أفضل للوفد وشبابه في المرحلة المقبلة".



وشدد "الباسل" على ضرورة أن يتحلى الشباب بالوعي الكافي، وهو ما يسعى إليه بيت الأمة من خلال دورات تدريبية ومحاضرات تشكيل الوعي التثقيفي للشباب والمرأة الذين يمثلون كتيبة عمل على أرض الواقع، ليمثل نصف المجالس النيابية، وكذلك الحياة السياسية. فالشباب هو من لديه القدرة على العطاء والحركة.



جاء ذلك خلال مؤتمر اليوم الواحد للشباب في اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم برئاسة الكاتب الصحفي عبدالعظيم الباسل عضو الهيئة العليا، ضمن مبادرة الوفد مع الشباب، التي أطلقها المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، وبالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة المهندس محمد فؤاد سكرتير مساعد الوفد، في قاعة نقابة المحامين بالفيوم.



ويتحدث في افتتاح اللقاء الكاتب الصحفي طارق تهامي سكرتير مساعد الوفد، والدكتور هاني صبري أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة السويس محاضرة بعنوان"الذكاء الاجتماعي.. الطريق نحو بناء الكوادر السياسية"، وتتضمن المحاضرة ورشة عمل تدريبية حول استعمال الذكاء السياسي لدعم نشاط الكادر الشبابي.