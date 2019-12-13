مسؤولة ورش ذوي الاحتياجات الخاصة بمنتدى الشباب: "مابانمش غير ساعتين"



رنا مدحت، واحدة من الفتيات المشاركات في تنظيم المنتدى هذا العام، تقول إنها لا تغمض عينيها سوى ساعتين في اليوم، وتحاول جاهدة أن تقدم كل ما لديها لكى تخرج الجلسات والورش المسؤلة عنها بشكل يليق بمنتدى شباب العالم، الذي يجمع آلاف الشباب.

"رنا" مسؤولة عن ورش العمل الخاصة بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، التى استمرت لمدة يومين، اليوم الأول تحدث عن دمج متحدي الإعاقة، وأدارها مجموعة من المتحدثين، كل شخص منهم يتحدث عن تجربته، بينما اليوم الثاني عُرض فيه طرق حديثه لدمج متحدي الإعاقة، مشيرة إلى وجود 85 متحدثًا فى الجلستين منهم 25 متحدي إعاقة، وسط إقبالا كبيرًا من الشباب الذى تتمنى أن يكون قد استفاد من الورشة.

وبدأت "رنا" التحضير لمحتوى الورشة المسؤلة عنها منذ أكثر من شهرين، دون ملل أو كلل، وبحثت أحدث الأساليب لتقديمها، ثم جاءت إلى منتدى شباب العالم منذ بداية ديسمبر لبدء التحضير.

تقول: «مابانمش غير ساعتين في اليوم عشان المنتدى يخرج بشكل يليق بمصر»، مرجعة اختيارها التخصص في محتوى ذوى الإعاقة إلى أنه قريب من دراستها، فهي باحثة في شئون ذوى الإعاقة والتنمية.