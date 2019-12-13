العاهل الأردني يهنئ الرئيس الجزائري المنتخب

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون، بمناسبة انتخابه رئيسا للجزائر.



وأكد عبدالله الثاني في البرقية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - الحرص على الاستمرار في تعزيز وتمتين العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتوسيع التعاون في المجالات كافة، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تمنياته لحكومة وشعب الجزائر تحقيق ما يصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.