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محمود حميدة يكشف سر عزوف المنتجين عنه

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:46 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشف الفنان محمود حميدة، سر عزوف المنتجين عنه وعدم اختياره كبطل للأفلام التي تعرض خلال الفترة الأخيرة.

وقال في لقاء له عبر برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "مين هيدخل لمحمود حميدة بعد ماعجز وبقى شكله "مقرف"، أنا كمنتج أنا أجيب أحمد عز، شاب وحليوة والبنات هتحبه والعيال هتدخل السينما علشان تقلد حركاته وعضلاته وهو دا اللي بيجيب الإيرادات".

أعمال محمود حميدة الجديدة

يعيش الفنان محمود حميدة، حالة من النشاط الفني هذه الفترة حيث يشارك في عدد من الأفلام المقرر عرضها خلال عام 2020، وهي فيلم "العارف..عودة يونس"، مع الفنان أحمد عز، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، مع الفنان كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني.

كما أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أن الممثل محمود حميدة وافق على الاستمرار رئيسًا شرفيًا في الدورة التاسعة التي ستعقد في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020، في اجتماعه الأخير مع المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان

يذكر أن الفنان محمود حميدة، احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الـ66، والذي يوافق 7 ديسمبر، وظهر في الصورة رفقة عدد كبير من النجمات والأصدقاء.

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