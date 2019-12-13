ترامب يعلن توصل بلاده لاتفاق تجاري مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إلغاء الرسوم الجمركية المقرر فرضها على الصين نهاية الأسبوع.



وأكد ترامب أن الولايات المتحدة توصلت إلى مرحلة أولى من اتفاق تجاري مع الصين، بالإضافة إلى موافقتها على تغييرات هيكلية ومشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والطاقة.



وكان السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، قد حذر قبل نحو أسبوع، من "قوى" قال إنها تسعى للوقيعة بين الولايات المتحدة وبلاده، مشددا على أنهما يحاولان حل خلافاتهما بشأن التجارة.



وقال سفير الصين لدى واشنطن، تسوي تيانكاي إن بكين وواشنطن تحاولان حل الخلافات التجارية بينهما، لكنه حذر من القوى التي تحاول الوقيعة بينهما، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى بشأن ذلك.



وأشار إلى أن العلاقات الأمريكية الصينية "تمر بمفترق طرق خطير" بسبب الخلافات التجارية بين البلدين، لكنه أوضح أنه من الممكن العودة إلى مسار أفضل.



وأضاف: "في الوقت نفسه، علينا الحذر من أن بعض القوى المدمرة التي تستغل الخلاف التجاري الراهن عبر استخدام خطاب متطرف"، وفقا لرويترز.