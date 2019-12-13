الأربعاء حفل إطلاق رواية "ثور قريش" بالتحرير لاونج

ينظم مركز المحروسة للنشر بالتعاون مع مؤسسة تحرير لاونج جوته٬ حفل إطلاق ومناقشة رواية "ثور قريش" للكاتب نعمان المنذر٬ والصادرة حديثا عن المركز٬ وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 18 ديسمبر الجاري. يناقشة ويدير الندوة منى شاهين مؤسسة ومديرة التحرير لاونج جوته وذلك ضمن فاعليات اليوم العالمي للغة العربية بالمؤسسة.



"إجابتك كانت غلط لما سألتك المعلمة عن موقع بلدك ع الخريطة بابا.. أول مرة أشرت ع الكويت.. ولما قالت لك غلط أشرت على مصر. وين العراق يا بطل؟" قالها هاشم مصحوبةً بضحكةٍ لزوميةٍ لتخفيف حدة الغضب التي انتابت زيد.



"إنت رحت العراق يبه؟". انتفض هاشم كمن تعرَّض لصعقةٍ كهربية على حين غرَّة، وأطرق صامتًا لفترة ليست بالقليلة. "الليلة نروح السينما أنا وإنت بس، أمك راح تنطرنا ع العشا عند عمك غازي، هناك راح أجاوبك يا صديقي".



تدور أحداث الرواية بين العراق والكويت العراق ومصر وأوروبا. فمن هو ثور قريش بالأساس ؟ ومتى إلتقى زيد دليلة في حقيقة الأمر ؟ كل هذا وأكثر مما تطرحه الرواية من اسئلة شائكة.



يذكر أن "نعمان المنذر" صحفي وباحث متخصص في الشأن العراقي، عمل مدربًا للصحافة الاحترافية في عدة منظمات ومراكز بحثية مصرية وأجنبية. تلقى تعليمه الأساسي والجامعي ما بين الكويت وبغداد والقاهرة.