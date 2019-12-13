أول تعليق من عبد المجيد تبون بعد إعلان فوزه برئاسة الجزائر

أعرب الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، عن شكره للجزائريين وثقتهم الغالية التي وضعوها فيه، مشددا على ضرورة العمل على التغيير من أجل الجزائر.



ونشر تبون تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون، وأدعوكم أيها الجزائريون إلى اليقظة والتجند لنبني معًا جزائر جديدة".



وأعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، انتخاب عبد المجيد تبون، رئيسا للبلاد، بعدما حصل على أربعة ملايين و950 ألف صوت، ليصبح بذلك، ثامن شخص يصل منصب الرئاسة في الجزائر، منذ استقلال البلاد سنة 1962.



وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، فإن تبون حصل على 58.15 % من أصوات الناخبين الجزائريين الذين أدلوا بأصواتهم، يوم الخميس، وسط احتجاجات في الشارع.



وعاد تبون إلى الواجهة، مؤخرا، إثر انطلاق السباق نحو الرئاسة، لكن الرجل الذي سيصبح أول رئيس منتخب بعد الحراك الذي أطاح عبد العزيز بوتفليقة، سبق له أن تولى عدة مناصب، خلال العقود الماضية.



وكان تبون رئيس وزراء الجزائر في عهد بوتفليقة في مايو عام 2017، وتمت إقالته في شهر أغسطس من نفس العام.